Dove scaricare i driver NVIDIA? Migliorare le prestazioni con qualche clic

Tenere aggiornati i driver della propria scheda video è un'operazione praticamente imprescindibile per trarre il meglio delle prestazioni dal proprio sistema, soprattutto se si tende a giocare a titoli appena usciti sul mercato.

Solitamente, infatti, è proprio al day one di nuovi giochi che anche NVIDIA, Intel e AMD propongono nuovi aggiornamenti che aggiungono il supporto alle novità del mercato videoludico. Non è una novità, per esempio, che i driver Intel ARC abbiano raddoppiato le prestazioni delle GPU del team blu su titoli come League of Legends e CS:GO.

Non solo: i driver sono fondamentali per la stabilità dell'intero sistema. A marzo 2023, per esempio, NVIDIA ha rilasciato un fix per l'utilizzo della CPU, per correggere un problema che, appunto, comportava un consumo anomalo delle risorse processore dopo la chiusura di un gioco.

Si è scoperto che a causarlo era proprio un problema con il precedente aggiornamento del pacchetto NVIDIA Game Ready Driver, quindi il produttore si è prodigato per risolvere tempestivamente la questione.

Come aggiornarli, quindi? Basta rivolgersi al produttore! Nel caso di NVIDIA, basta andare su questa pagina e compilare il modulo inserendo modello e versione di Windows. Sarà poi il portale a suggerirci la versione più aggiornata.

Successivamente, avviate il pacchetto e scegliete se aggiornare in maniera rapida oppure se, in seguito a qualche malfunzionamento, preferite rimuovere e ripristinare tutto ciò che riguarda la vostra GPU. In questo caso, scegliete "Installazione Personalizzata" e proseguite eseguendo la cosiddetta "Installazione Pulita". Al termine potrebbe essere richiesto un riavvio del sistema, ma con una manciata di clic il vostro PC tornerà in condizioni ottimali e al massimo delle sue possibilità.