Si può scaricare Google Bard? Potete mettere l'icona rapida in Home

È innegabile il fatto che al giorno d'oggi siamo abituati a fare uso di un ampio numero di servizi a partire da un'apposita icona presente nella schermata Home del nostro dispositivo, motivo per cui magari a volte riteniamo un po' "scomodo" l'uso delle versioni Web. Insomma, è chiaro che qualcuno possa volere una scorciatoia per Google Bard.

I più attenti tra di voi avranno infatti notato sin dal lancio di Google Bard in Italia, avvenuto nella giornata del 13 luglio 2023, che non esiste un'applicazione del chatbot IA. Considerando anche il fatto che invece Bing IA è tranquillamente utilizzabile in questo modo, il tutto potrebbe sicuramente far storcere un po' il naso a un certo tipo di utente.

Tuttavia, se siete soliti tornare molte volte sul portale ufficiale di Google Bard, che ricordiamo è ancora in una versione sperimentale, ciò che potreste voler fare è banalmente aggiungere un'icona rapida alla schermata Home del dispositivo. In questo modo, successivamente potrete accedere alle conversazioni col chatbot direttamente a partire da una scorciatoia, proprio come fareste per una comune app.

Certo, in realtà è necessario passare per browser come Google Chrome, dato che si fa riferimento solamente a un collegamento al sito Web ufficiale del servizio (e dunque sarà necessario mantenere l'accesso all'account Google sul browser, se non si vuole effettuare nuovamente il login), ma potrebbe comunque trattarsi di un'idea per avere "a portata di tap" anche il chatbot di Google.

D'altronde, se siete soliti usare, ad esempio, Google Chrome, bastano pochi secondi per mettere in atto quest'operazione: una volta raggiunto il portale di Bard, dovrete infatti semplicemente premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, così da poter poi selezionare l'opzione "Aggiungi a schermata Home". Vi verrà successivamente richiesto di dare un nome alla scorciatoia (potreste voler scegliere semplicemente "Google Bard" o "Bard") e di confermare la vostra scelta, ma per il resto avrete ora a disposizione il chatbot IA in modo più rapido.