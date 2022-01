Dove scaricare gratis Windows 11? ISO e link per il download

Sono passati diversi mesi dal lancio di Windows 11 e sono sempre più gli utenti che ormai hanno installato sui loro PC il nuovo sistema operativo. Tuttavia, non tutti hanno effettuato il download, e per questo vi spieghiamo come fare.

Microsoft mette a disposizione degli utenti interessati tre opzioni che permettono di installare o creare supporti per facilitare l'installazione di Windows 11.

La prima opzione, che rappresenta anche quella più rapida ed immediata, è rappresentata dall'Assistente per l'Installazione di Windows 11: basta cliccare su questo indirizzo e quindi seguire la procedura mostrata a schermo.

Se invece avete intenzione di creare un supporto (come una penDrive) per eseguire una reinstallazione o un'installazione pulita di Windows 11 su un PC nuovo o usato, potete scaricare attraverso questo link il tool dedicato.

Infine, se volete affidarvi al "vecchio sistema" dell'ISO da masterizzare su una memoria flash USB o DVD, è possibile effettuare il download direttamente sulla pagina dedicata sul sito Microsoft. Il colosso di Redmond sottolinea però che "questo download è un file ISO multi-edizione che utilizza il codice Product Key per sbloccare l'edizione corretta".

Prima di procedere con il download, consigliamo di verificare la compatibilità del vostro PC con Windows 11 direttamente attraverso il Windows PC Health Check, ovvero lo strumento ufficiale di Microsoft.