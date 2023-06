Dove scaricare iOS 17 beta? Non è difficile, ma fate attenzione

La politica di Apple sulle versioni beta di iOS è cambiata negli ultimi mesi: se, fino a qualche tempo fa, era necessario possedere un account sviluppatore a pagamento per scaricarle, ora le beta di iOS 17 sono disponibili gratuitamente per tutti. Ecco dunque come fare per scaricare la prima versione beta di iOS 17 e perché (non) dovreste farlo.

Al momento, la beta di iOS è solo in versione Developer: il sistema operativo di Cupertino è ancora ad uno stadio di sviluppo troppo precoce per per essere reso disponibile in beta Pubblica, quella tradizionalmente aperta a tutti gli utenti. Da quando però Apple ha cambiato la politica sulle beta di iOS 17, anche gli utenti "consumer" possono scaricare le beta Developer del sistema operativo di Cupertino.

La beta di iOS 17 è disponibile per:

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR

iPhone SE di seconda generazione o successiva

Invece, iPhone X e iPhone 8 non saranno compatibili con iOS 17, perciò non supportano neanche la beta del sistema operativo.

Per scaricare la beta di iOS 17, dovete recarvi nelle Impostazioni dello smartphone, assicurarvi che sia aggiornato all'ultima versione di iOS 16 e, successivamente, recarvi in Generali e in "Aggiornamento Software". Qui, troverete l'opzione "Aggiornamenti Beta", che di default è disattivata: attivatela e potrete ricevere le versioni beta di iOS 17.

Per completare la procedura, dopo aver attivato "Aggiornamenti Beta" dovrete recarvi sul portale della beta di Apple e registrarvi con il vostro ID Apple, firmando l'accordo ai termini e alle condizioni del servizio. Fatto ciò, tornate nelle Impostazioni dello smartphone, e in "Aggiornamenti Beta" vedrete comparire le opzioni "iOS 16 Public Beta", "iOS 16 Developer Beta" e "iOS 17 Developer Beta". Toccate quest'ultima e il gioco sarà fatto!

Vi ricordiamo che iOS 17 è ancora un sistema operativo instabile, specie ora che le sue beta sono destinate unicamente agli sviluppatori. Vi sconsigliamo caldamente di scaricare il nuovo sistema operativo della Mela Morsicata sul vostro smartphone principale, perché non sappiamo ancora se esso sia compatibile con tutte le app e le feature di sistema che potreste aver attivato. Se invece avete un iPhone compatibile con iOS 17 in più, potete dare un'occasione al nuovo OS di Cupertino!