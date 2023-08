Scaricare video da Amazon Prime Video su Android? Non è poi così complesso

State per partire per le ferie (andando in vacanza come John Cena) e porterete immancabilmente con voi il fidato smartphone o tablet Android? In questo caso, se volete risparmiare traffico dati, potreste voler effettuare il download di qualcosa da guardare offline. A tal proposito, Amazon Prime Video potrebbe fare al caso vostro.

Potreste infatti non saperlo, ma in realtà al giorno d'oggi un ampio numero di servizi di streaming dispone di una funzione per la visione offline di contenuti come film e serie TV. In parole povere, al posto di consumare i Giga della connessione dati per avere un po' di intrattenimento, ad esempio, durante il viaggio che vi condurrà in chissà quale località, potreste voler avere qualche film già pronto.

Ecco allora che, se avete a disposizione l'app Android di Amazon Prime Video (per fare un esempio), potrebbe interessarvi avviarla e accedere al vostro profilo. Dopodiché, una volta raggiunta la pagina del contenuto coinvolto, noterete la presenza della voce "Scarica". Premendo dunque su quest'ultima, avrete la possibilità di scegliere la qualità a cui volete avere a disposizione il tutto (verrà anche indicato il peso del download).

Successivamente, una volta terminato il download, potrete tranquillamente guardare il tutto anche senza una connessione a Internet, a partire direttamente dalla scheda "Download" presente in basso. Insomma, è tutto molto semplice e potrebbe rappresentare una buona idea per avere qualcosa da guardare nel periodo di ferie. Contate, però, che potrebbero esserci limitazioni in merito al tempo a disposizione per guardare i contenuti, ma potrebbe in ogni caso interessarvi approfondire direttamente le linee guida di Prime Video per maggiori indicazioni.