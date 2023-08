Scaricare i video di Netflix su Android? È un gioco da ragazzi

Ad agosto non sono in pochi coloro che si stanno recando o che si apprestano a recarsi in chissà quale luogo per passare delle giornate in sano relax. Ecco allora che, per evitare di sprecare traffico dati potrebbe tornarvi utile sapere come scaricare i video di Netflix su Android, così da non dover avere bisogno di una connessione a Internet.

Questa possibilità potrebbe infatti tornarvi utile, ad esempio, se contate di passare molte ore come passeggeri in attesa di arrivare alla tanto agognata location e volete magari recuperare un film sullo smartphone o sul tablet (certo, potrebbe non essere la migliore delle esperienze, ma magari avete anche qualche pellicola "leggera e divertente" da recuperare).

In parole povere, ciò che Netflix consente di fare dalla sua applicazione ufficiale per dispositivi mobili (in questo caso useremo quella Android per effettuare un esempio pratico) è scaricare in anticipo mediante Wi-Fi (quando si è casa) i contenuti, potendoli poi guardare in tutta tranquillità anche senza una connessione a Internet mentre si è in viaggio o negli altri contesti in cui questo può tornare utile.

Effettuare tale operazione è molto semplice: basta infatti raggiungere la pagina del film o della serie TV di proprio interesse è premere sull'apposito pulsante di download. Dopodiché, sarà possibile trovare i contenuti in un'apposita sezione dell'app, potendoli guardare anche in assenza di una connessione a Internet (potreste voler effettuare delle prove, magari togliendo il Wi-Fi temporaneamente). Chiaramente il tutto è legato al vostro account e al dispositivo utilizzato. Vale per il resto la pena notare che, come indicato direttamente sul portale ufficiale di Netflix, il piano Standard con pubblicità non include i download, dunque in quel caso non potrete procedere.