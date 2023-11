Scaricare video da Netflix col piano pubblicità? Adesso si può fare in Italia

Nell'ambito delle novità per il piano con pubblicità di Netflix c'è anche la possibilità di effettuare il download per la visione offline di film e serie TV. Si tratta di una prima volta per quel che riguarda la sottoscrizione più economica del popolare servizio di streaming.

Insomma, potreste non averlo notato, ma da inizio novembre 2023 è stato attivato in Italia il pulsante "Scarica" anche per gli utenti che pagano 5,49 euro al mese. Questo è infatti il prezzo indicato sul portale ufficiale di Netflix per il piano in abbonamento "Standard con pubblicità", che permette la riproduzione dei contenuti in Full HD su un massimo di due dispositivi in simultanea e che ora supporta il download per la visione offline sullo stesso numero di device.

Certo, va detto che, anche per via della questione licenze, la sottoscrizione meno costosa di Netflix presenta comunque, oltre alla pubblicità, una leggera limitazione in termini di catalogo, ma possiamo confermarvi, come d'altronde potete vedere dallo screenshot presente in calce, che l'opzione di download è disponibile per un ampio numero di contenuti.

Se siete abbonati al piano "Standard con pubblicità", vi basta dunque accedere all'applicazione ufficiale di Netflix per poter poi fare tap sulla locandina del contenuto di vostro interesse e capire "al volo" se c'è la possibilità di effettuare il download o meno.

Ricordiamo che il download per la visione offline è pensato per permettere la riproduzione solamente dal dispositivo usato in partenza e in modo associato al proprio account, in quanto si tratta di una possibilità legata, ad esempio, a quei viaggi senza una connessione a Internet stabile. Per maggiori dettagli, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento sui download di Netflix.