Scaricate l'ultimo aggiornamento di Google Chrome: risolta pericolosa falla zero-day

Google Chrome in queste settimane sta ricevendo un vasto numero di aggiornamenti particolarmente importanti, ricchi di novità lato sicurezza: oltre alla distribuzione della versione numero 100, negli ultimi giorni gli esperti hanno consigliato caldamente di scaricare l’ultimo update che risolve una vulnerabilità zero-day.

Quella aggiornata con Google Chrome versione 100.0.4896.127 per Windows, Mac e Linux è la terza falla zero-day altamente pericolosa del 2022, dopo le precedenti viste a metà febbraio e fine marzo. In maniera particolare, la vulnerabilità di questi giorni è nota come CVE-2022-1364 ed è stata scoperta proprio dal Threat Analysis Group di Google, il quale l’ha segnalata pochi giorni addietro al team di Google Chrome per la correzione.

Il bug zero-day riguarda Chrome V8 JavaScript e consentirebbe ai malintenzionati del caso di causare arresti anomali del browser ed eseguire codice nel dispositivo bersaglio. Google non è scesa nei minimi dettagli della falla per evitare ulteriori sfruttamenti nel corso dei prossimi giorni sui browser non aggiornati, ma ha già confermato di avere rilevato attacchi basati su questa falla di sicurezza.

In altre parole, l’aggiornamento a Chrome 100.0.4896.127 su dispositivi compatibili è caldamente consigliato a tutti gli utenti del browser di Big G: per accedervi è necessario cliccare sul menu a tre puntini in alto a destra, poi sulle Impostazioni e sulla scheda “Informazioni su Chrome”, dove il browser poi procederà automaticamente con il download della patch d’emergenza e la sua installazione. A questo punto basterà riavviare Chrome, e il gioco è fatto!

Nel frattempo, gli esperti hanno notato che con un futuro update sarà semplicissimo riordinare le schede aperte.