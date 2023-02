Se scaricate Chrome da Microsoft Edge, ora appare un avviso gigantesco di non farlo

L’insistenza di Microsoft nel proporre il suo browser agli utenti diventa sempre più evidente: dopo la continua ricomparsa su Windows 11 anche dopo la rimozione dell’icona dal desktop, ora si fa notare un banner pubblicitario esagerato nella pagina di download di Chrome.

La segnalazione arriva da Chris Frantz tramite Twitter, dove egli ha condiviso uno screenshot piuttosto chiaro: se tentate di scaricare Google Chrome tramite Microsoft Edge su qualsiasi PC Windows di ultima generazione, da oggi nella versione Canary appare un banner invasivo con scritto “Microsoft Edge funziona con la stessa tecnologia di Chrome, con la sicurezza aggiuntiva di Microsoft”.

Interessante notare come questa pubblicità appaia sotto la barra degli indirizzi su google.com/chrome soltanto se si utilizza Microsoft Edge su Windows, mentre su Mac non avviene. Inoltre, per ora, a notarla saranno soltanto coloro che sono iscritti al canale di anteprima di Edge. Molto probabilmente, il rilascio stabile avverrà tra diverse settimane.

È vero che anche Google ha cercato sempre di convincere le persone a utilizzare Chrome, ma avviene soltanto se aprite la Ricerca Google su altri browser come Edge, Safari, Firefox oppure Opera, e si limita a un pop-up con scritto “Google consiglia di utilizzare Chrome”. In questo caso, il banner appare su un sito Web di proprietà di Google, ma mascherato nella UI del browser e attivato in circostanze molto specifiche. Chissà se la Grande G si muoverà contro la società di Redmond per risolvere la questione.

Parlando dell’azienda di Satya Nadella, proprio oggi Bing si è espanso su Edge per mobile e Skype.