Scarlett Johansson fa causa ad un'app che aveva clonato la sua immagine con l'IA

Scarlett Johansson ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale contro uno sviluppatore di. un’app basata sull’intelligenza artificiale che avrebbe utilizzato la sua immagine per una pubblicità senza il suo permesso.

Secondo quanto riferito da Variety, in uno spot da 22 secondi, gli sviluppatori di “Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar” avrebbeRO utilizzato una versione generata dall’intelligenza artificiale della sua voce e dell’immagine senza permesso.

Nello spot si vede una vera clip dell’attrice tratta dal dietro le quinte di Black Widow che viene utilizzata per addestrare l’IA a ricreare la sua voce attraverso la frase “che succede ragazzi? Sono Scarlett e voglio che veniate con me”. Successivamente vengono mostrate delle fotografie generate dall’intelligenza artificiale ed a una versione clonata della voce.

L’avvocato Kevin Yorn afferma che Scarlett Johansson “ha intenzione di intraprendere un’azione legale. Non prendiamo queste cose alla leggera. Secondo il nostro consueto modo di agire in queste circostanze, affronteremo la questione in tutte le sedi legali a nostra disposizione”.

Il caso potrebbe fare scuola dal momento che va ad interessare uno dei volti e voci più facilmente riconoscibili di Hollywood, che è portavoce di aziende di lusso come Dolce & Gabbana e Louis Vuitton.

Proprio qualche giorno fa, il G7 ha approvato un nuovo codice di condotta sull’IA.