Scarlett Johansson e i video deepfake con la sua faccia: 'Non riesco a fermarli'

"Nudo indesiderato", così potremmo definire la categoria in cui rientrano i video deepfake, contenuti piccanti realizzati con un'IA che "incolla" il viso di una qualsiasi persona in un corpo di un'altra che sta facendo cose che a qualcuno potrebbero non risultare molto gradevoli. E' il caso di Scarlett Johansson, che non vorrebbe essere coinvolta.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di The Verge, l'attrice più pagata di Hollywood si è recentemente resa conto di essere finita in filmini hard contro la sua volontà. Questi contenuti vengono spesso divulgati attraverso Reddit e realizzati attraverso una serie di potenti strumenti open source, chiaramente pensati per ben altri usi, realizzati da società del calibro di Google. Ovviamente, Scarlett Johansson non vorrebbe essere al centro di tutto questo e i video deepfake sono un enorme problema per quanto riguarda la privacy, ma sembra che a livello legale ci sia ben poco da fare.

Infatti, l'attrice ha recentemente parlato della questione in un'intervista al The Washington Post, in cui afferma quanto segue: "Penso che sia un'inutile ricerca, legalmente, soprattutto perché Internet è un vasto buco nero di tenebre che si mangia da solo. [...] Ogni Paese ha una propria legge per quanto riguarda il diritto alla propria immagine, quindi mentre si può essere in grado di rimuovere siti negli Stati Uniti che utilizzano il tuo volto, le stesse regole potrebbero non essere applicabili in Germania. Anche se le immagini coperte da copyright con la tua immagine appartengono a te, le stesse leggi sul copyright non si applicano all'estero. Sono stata tristemente al centro di questa cosa molte, molte volte. Il fatto è che cercare di proteggersi da Internet e dalla sua depravazione è fondamentalmente una causa persa, nella maggior parte dei casi".