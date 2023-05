Le scarpe alte potrebbero essere effettivamente pericolose, ecco perché

In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista The Conversation, gli scienziati hanno parlato delle scarpe alte descrivendole come "pericolose". Perché? Quest'ultime, infatti, potrebbero aumentare il rischio di distorsione alla caviglia, una delle lesioni muscoloscheletriche più comuni (come il basket e il calcio).

Sono tanti gli studi che hanno parlato dell'argomento. Detto questo, però, la tendenza nell'attuale letteratura di ricerca suggerisce che la protezione della caviglia fornita dalle scarpe alte possa non essere sufficiente per ridurre significativamente il rischio di distorsione durante la pratica sportiva (a proposito, non indossate scarpe in casa).

Non solo: in alcune persone questo tipo di calzatura può anche ridurre le prestazioni atletiche e aumentare il rischio di distorsione alla caviglia in alcune persone. La ricerca supporta l'idea che le scarpe alte siano capaci di fornire una buona stabilità quando le forze esterne possono causare una distorsione alla caviglia da ferma.

Tuttavia, le cose cambiano durante il movimento. Alcune ricerche suggeriscono che le scarpe alte siano capaci di aumentare il rischio di distorsione alla caviglia in alcune attività. Questo perché le calzature possono cambiare il modo in cui usiamo i muscoli delle caviglie e delle gambe. Ci sono anche alcune prove che spiegano che, indossare scarpe alte possa ostacolare le prestazioni atletiche, riducendo l'altezza del salto e aumentando la trasmissione degli urti ad altre parti del corpo.

Le calzature sono importanti, considerate infatti che alle Olimpiadi sono state bandite queste scarpe.