Questa è una scarpetta di un bambino... ed ha più di 2.000 anni

Precisamente nel sito archeologico di Dürrnberg vicino a Salisburgo, in Austria, è stata ritrovata da un team di archeologici una scarpa da bambino. La peculiarità? Potrebbe avere più di 2.000 anni.

Sebbene l’uomo abbia iniziato ad indossare le scarpe prima di quanto pensassimo, quella di cui parliamo oggi rimane ugualmente una scoperta straordinaria. La scarpa ritrovata infatti, si presenta in un perfetto stato di conservazione che potete osservare nel link in calce. Ma com’è possibile?

Analizzando il peculiare sito archeologico, è facile risolvere il mistero. Si tratta infatti di una miniera di sale, che come è noto aiuta a prevenire la decomposizione dei materiali organici.

"I materiali organici generalmente si decompongono nel tempo. Reperti come questa scarpa da bambino, ma anche resti tessili o escrementi come quelli rinvenuti a Dürrnberg, offrono uno sguardo estremamente raro sulla vita dei minatori dell'età del ferro. Forniscono informazioni preziose per il nostro lavoro scientifico", ha affermato il professor Dr Thomas Stöllner, del Museo minerario tedesco di Bochum.

In particolare, si tratterebbe di una taglia 30 se confrontata con le attuali calzature europee. Inoltre, ciò che sorprende è anche la perfetta conservazione dei lacci fatti di lino. Si tratta infatti di un reperto rarissimo da ritrovare.

"Da decenni le nostre attività di ricerca a Dürrnberg ci forniscono preziosi reperti per esplorare scientificamente le prime attività minerarie. Lo stato della scarpa ritrovata è eccezionale", dichiara lo stesso Stöllner.

Probabilmente non diverrà celebre come il fossile killer trovato nella pancia di un pesce, ma dalle prime analisi gli archeologici ritengono che la scarpa sia stata realizzata nel II secolo a.C.