Scatta l'allarme? Gli insetticidi riducono la capacità riproduttiva maschile

Un recente studio che è stato pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives, sembra dimostrare come negli ultimi 50 anni gli effetti degli insetticidi siano devastanti per la salute dell’uomo ed in particolare, per le sue capacità riproduttive.

"Capire come gli insetticidi influenzano le facoltà riproduttive negli esseri umani è fondamentale data la loro ubiquità della loro presenza nell'ambiente ed i rischi riproduttivi documentati. Gli insetticidi sono una preoccupazione per la salute pubblica", afferma Lauren Ellis, autrice dello studio e scienziata della salute della popolazione presso la Northeastern University.

Il team ha effettuato la revisione di 25 studi che abbracciano quasi 50 anni di pubblicazioni, ed i risultati sembrano estremamente chiari. L’esposizione agli insetticidi è stata collegata ad una ridotta fecondità dei maschi per gli esseri umani.

Ellis e colleghi hanno esaminato i dati di 1.774 uomini adulti in quattro continenti compresa l’Europa, in 21 popolazioni esposte ad organofosfati e N-metil carbammati, ovvero alcuni tra gli insetticidi più diffusi al mondo.

Questi ultimi agiscono attraverso l'inibizione degli enzimi coinvolti nel normale processo di degradazione dei neurotrasmettitori del nostro corpo, come l'acetilcolina. Inoltre, ogni individuo si espone a queste sostanze principalmente attraverso il consumo di cibo e acqua contaminati.

"Non importa da che punto di vista si osservi il fenomeno, che siano studi più piccoli o studi più ampi, c'è un'associazione coerente con una maggiore esposizione agli insetticidi associata a una diminuzione delle capacità riproduttive nel maschio", spiega la principale autrice Melissa Perry, epidemiologa e microbiologa alla George Mason University. Gli scarafaggi immuni agli insetticidi, non sono dunque l'unico probleama.

"Le prove disponibili sono arrivate al punto che dobbiamo intraprendere azioni normative per ridurre l'esposizione agli insetticidi", afferma la stessa Perry.