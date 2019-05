Scatta la rimodulazione per i clienti 3 Italia, 2€ di aumento sulle Super Internet

Continua la stagione delle rimodulazioni per gli operatori mobile italiani. Questa volta è il turno di Tre, che si prepara a far scattare un rincaro non indifferente su tutte le offerte Super Internet. Tuttavia i clienti colpiti possono chiedere di avere 30GB di traffico mensile in più senza spese aggiuntive.

Le nuovi condizioni contrattuali partono dal 1 giugno del 2019, e l'incremento è di due euro. Le offerte coinvolte dal rincaro sono dunque:

Super Internet 5GB

Super Internet Summer

Super Internet 10GB

Super Internet 20GB

Come sempre succede in caso di modifica alle condizioni contrattuali, i clienti hanno diritto di recesso: i clienti possono passare ad un altro operatore senza penali o costi di altro tipo. Il diritto decade dopo 30 giorni dalla ricezione dell'SMS di avviso che tutti i clienti riceveranno a breve. Il cliente può avvalersi del diritto di recesso attraverso raccomanda, PEC, chiamando il 133, dall'Area Clienti 3 o recandosi di persona in un punto vendita autorizzato.

I clienti con un abbonamento Super Internet riceveranno anche la possibilità di aggiungere gratuitamente 30GB di traffico internet mensile al proprio piano, l'opzione andrà richiesta a partire dal 15 maggio 2019 ed entro il 16 giungo.

Tre ha spiegato che il rincaro di due euro è dovuto a "sopravvenute esigenze di modifica del posizionamento dell'offerta".



Leggi anche del rincaro di 2€ su alcune offerte TIM, mentre Vodafone fa scattare una penale di 0,99€ se ci si dimentica di ricaricare il proprio credito.