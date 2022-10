Scatta l'ora solare: tra sabato 29 e domenica 30 Ottobre lancette indietro di un'ora

Nell’autunno più caldo degli ultimi anni, torna l’ora solare. Nonostante le preoccupazioni relative al caro bollette ed ai costi dell’energia, non c’è stata alcuna proroga e nella notte tra sabato 29 e domenica 30 Ottobre 2022 avverrà il nuovo cambio dell’ora.

Alle 3 in punto della notte, infatti, le lancette andranno indietro di un’ora e diventeranno le 2. Come spiegato dagli esperti, questo cambio dell’ora regalerà nell’immediato 60 minuti di sonno in più, mentre a lungo termine (per i cinque mesi in cui resterà in vigore il nuovo orario) si guadagnerà un’ora di luce in più al mattino.

Occorre evidenziare che l’ora solare è quella naturale del fuso orario, mentre l’ora legale che resta in vigore durante la prima vera e l’estate permette di sfruttare la luce e risparmiare sul consumo energetico.

Da anni però si discute della possibilità di abolire il continuo cambio di orario, e nelle istituzioni europee è in corso un dibattito sui benefici che potrebbero ottenere i vari paesi in termini economici. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha dato parere favorevole alla scelta libera da parte dei singoli paesi, ma l’Italia sembra essere orientata verso un approccio privo di mutazioni rispetto alla situazione attuale. Altre nazioni invece sono dell'idea opposta.