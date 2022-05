Scattano oggi nuove rimodulazioni Vodafone: aumenti fino a 3 Euro per alcuni clienti

Vodafone lo scorso aprile anticipò l’arrivo imminente di nuove rimodulazioni; ebbene, oggi, 20 maggio 2022, è la fatidica giornata. L’operatore telefonico di origine britannica ha confermato via SMS l’aumento dei costi di alcune offerte da 0,50 a 3 Euro al mese in più.

Come ripreso da MondoMobileWeb, oggi è cominciata la diffusione di un messaggio riservato ad alcuni clienti privati di rete mobile Vodafone. La società ha comunicato quanto segue: “A partire dal 20 maggio 2022 il costo di alcune offerte di telefonia mobile ricaricabili aumenterà da 0,50 euro a 3 euro al mese. I clienti Vodafone interessati da questa modifica contrattuale saranno informati nel dettaglio via SMS e potranno ricevere maggiori informazioni chiamando il numero gratuito 42590 o contattando il servizio clienti 190”.

Inoltre, ha confermato che assieme a questa rimodulazione aumenteranno i Giga dell’offerta interessata (si parla, ad esempio, del passaggio da 7 Giga a 50 Giga) e saranno resi gratuiti servizi come segreteria telefonica, servizio chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito. Come per ogni rimodulazione, i clienti privati che non intenderanno accettare queste modifiche contrattuali potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore, mantenendo il proprio numero, senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS.

Non è chiaro quali piani tariffari siano interessati; quindi, se siete clienti Vodafone prestate attenzione ai messaggi in arrivo sul vostro numero di cellulare.

Se invece volete effettuare la portabilità verso Vodafone, eccovi le promozioni per il cambio operatore di maggio 2022.