Lo scatto della nebulosa IC 4628, conosciuta anche come Prawn

Questo splendido scatto mostra la nebulosa a emissione IC 4628, detta anche Nebulosa Prawn. Collocata a sud di Antares, insieme ad altre splendide nebulose arricchisce la coda della costellazione dello Scorpione.

Poco distanti, stelle giovani milioni di anni, calde e massicce la irradiano con un'invisibile luce ultravioletta, strappando via gli elettroni dagli atomi, per poi ricombinarsi e produrre un bagliore nebulare visibile, il cui dominio appartiene all'emissione rossa dell'idrogeno.

Incantevoli e luminosi questi corpi celesti che arricchiscono lo scatto e che ci lasciano senza fiato ma con qualche domanda. Nonostante possano sembrare differenti dalle stelle più comuni, ad oggi sappiamo che anche le più massicce si formano allo stesso modo delle più comuni.

Catalogata come Gum 56, il cui nome viene preso dall'astronomo Colin Stanley Gum, è anche conosciuta come la Nebulosa Prawn (Nebulosa del Gambero). Distante 6.000 anni luce, la regione mostrata in primo piano ha un diametro di circa 250 anni luce e abbraccia una superficie del cielo che equivale a tre Lune piene.

Questo meraviglioso scatto è frutto di una serie di composizione astronomica, le cui riprese sono state effettuate in diverse notti in Cile, precisamente a Rio Hurtado. Oggi ne possiamo ammirare i colori, lasciandoci affascinare dall'immensa bellezza che appartiene proprio alle nebulose.

Queste non smetteranno mai di stupirci e recentemente un nuovissimo tipo di nebulosa è stato scoperto. Lo spazio ci regala sempre degli scenari incredibili.