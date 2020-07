Lo scatto della Russia: 'vaccino per il Coronavirus pronto entro il 10 Agosto'

Continua la corsa delle nazioni al vaccino contro il Coronavirus. Secondo quanto riportato dalla CNN, la Russia avrebbe confermato che nel giro di due settimane sarà in grado di ottenere l'approvazione per il primo vaccino anti-Covid19 al mondo.

L'autorevole agenzia di stampa, nello specifico, riferisce che Mosca punterebbe al 10 Agosto come data del via libera per il vaccino sviluppato dall'Istituto Gamaleya. A suscitare perplessità da parte della comunità scientifica internazionale però è la velocità del processo di approvazione.

Secondo la CNN, il siero sarà approvato per l'uso pubblico e gli operatori sanitari in prima linea saranno i primi ad ottenerlo.

La Russia, tuttavia, non ha rilasciato alcun dato scientifico sui test effettuati ed infatti nemmeno la CNN è in grado di garantire che il vaccino arriverà davvero entro tale data. I più critici sostengono che dietro questa mossa ci sarebbero spinte politiche dal Cremlino, che da tempo vuole imporre la Russia come la prima forza scientifica al mondo. Le preoccupazioni più diffuse riguardano i test sull'uomo del vaccino, che potrebbero essere incompleti.

Gli scienziati russi, nel frattempo, hanno fatto sapere che la fase 2 dovrebbe essere completata entro il 3 Agosto. La fase 3 invece dovrebbe essere avviata in parallelo con la vaccinazione degli operatori sanitari.

La velocità di questo sviluppo, almeno dalle dichiarazioni ufficiali, sarebbe dettata dal fatto che il vaccino sarebbe una versione modificata di un altro siero creato ad hoc per combattere altre malattie.

Il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che i soldati si sarebbero offerti come volontari per le prime prove. Inoltre, a differenza di altri vaccini in fase di sviluppo, questo richiederebbe anche una seconda dose.

Nel frattempo, continuano i test del vaccino di Moderna, che si è rivelato sicuro e potrebbe arrivare entro fine anno.