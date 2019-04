Lo scatto virale dei gorilla: ecco il motivo delle loro buffe pose

Due gorilla, Ndakazi e Ndeze, al Parco Nazionale Virunga in Congo sono diventati estremamente virali su internet, per la loro buffa posa durante una fotografia con i ranger del parco, che sembra imitare i due umani.

Innocente Mburanumwe, vicedirettore del Virunga National Park, ha dichiarato alla BBC Newsday che i primati di solito non si alzano ma "quando sono molto curiosi, devono alzarsi e vedere cosa sta succedendo".

I due gorilla sono cresciuti intorno agli umani, e hanno imparato a imitare i loro comportamenti. Il Parco nazionale Virunga ha affermato in un post di Facebook che la foto è reale, dicendo: "Si comportano sempre in modo sfacciato, è stato lo scatto perfetto per descrivere le loro vere personalità!".

Frans de Waal, un primatologo e professore di psicologia alla Emory University, ha affermato che gli animali, in generale, sono inclini a imitare i loro custodi umani, imitandone espressioni facciali e posture. I primati sono ancora più propensi a farlo perché hanno corpi molto simili a quelli degli umani.

De Waal ha detto che la ragione per cui i gorilla imitano il comportamento umano non è per prenderli in giro, ma perché si identificano in coloro che si prendono cura di loro. Ndakazi e Ndeze sono stati portati nell'orfanotrofio dei gorilla di montagna del Parco nazionale Virunga nell'estate del 2007, dopo che le loro madri sono state uccise per colpa del bracconaggio.

I due gorilla sono stati presi in custodia quando avevano rispettivamente due e quattro mesi, da allora, i primati sono stati allevati dai ranger, "considerano quei ranger come i loro genitori" ha infine dichiarato Mburanumwe.