Scavi in Cina portano alla luce due amanti stretti in un abbraccio da 1500 anni

“Amor vincit Omnia” recita il celebre poeta Virgilio. L’amore, in quanto fiamma inestinguibile, permette di sconfiggere anche la morte. Durante lo scavo di un antico cimitero nella provincia dello Shanxi, un team di archeologi, guidati da Qian Wang, ha portato alla luce due amanti stretti in un abbraccio millenario.

Secondo i ricercatori, la donna potrebbe aver deciso di sacrificare la propria vita per essere sepolta con il marito, passato precocemente a miglior vita.

La sepoltura è stata scoperta nel giugno del 2020, tra altre 600 riportate alla luce e appartenenti ad un gruppo di nomadi, noti come Xianbei. Le tombe sono state datate, grazie anche all’analisi di una serie di manufatti ritrovati a corredo, a circa 1500 anni fa.

Per non corrompere l’abbraccio degli amanti, il gruppo di ricerca ha deciso di non intaccare i resti ed esporli così come sono stati ritrovati. Nello stesso scavo erano presenti altre coppie congiunte ma queste non risultavano abbracciate in modo così affettuoso e, a differenza della consorte nella sepoltura che indossava un anello, non possedevano ornamenti nuziali che potessero indicarne lo stato coniugale.

Dall’analisi delle ossa, gli studiosi hanno potuto appurare che l’uomo presentava una serie di ferite, tra cui un braccio rotto, e che fosse deceduto tra i 29 e i 35 anni. La donna, invece, non presentava ferite ed aveva un’età compresa tra i 35 e i 40 anni. La coppia è stata seppellita con cura, ponendo il capo della consorte sulla spalla del marito, in una posa tenera e affettuosa.

Dall'esame dei resti, i ricercatori affermano che il marito potrebbe essere morto per primo e che la donna potrebbe essersi sacrificata per poter essere sepolta insieme all’amato, confessando lo sconfinato amore che legava i due. Ma i ricercatori non escludono la possibilità che potrebbe essere accaduto anche il contrario, portando il marito a sacrificarsi per stare eternamente abbracciato all’amata, anche se questa ipotesi risulta meno probabile, perché la donna appare in uno stato di salute migliore.

Le circostanze esatte che hanno contribuito all'abbraccio millenario restano ancora ignote, ma ciò non toglie che si tratti di una tenera manifestazione (nota per l'effetto calmante sui bambini) di una delle emozioni umane più pure, capace di sfidare anche la morte.

