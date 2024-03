Quali sono gli scavi e i siti archeologici più visitati del mondo?

Il turismo archeologico è uno dei principali motori dell'economia nazionale di un paese come l'Italia, contenente al suo interno un numero davvero impressionate di scavi, reperti, musei e siti patrimonio UNESCO. Quali sono però i siti più visitati del mondo?

Un tempo sarebbe stato molto difficile rispondere a questa domanda, ma oggi, grazie alle prenotazioni digitali e all'aumento della digitalizzazione della società, è più facile indicare una risposta, fornendo addirittura una lista delle mete più gettonate in assoluto.

Secondo una lista fornita da diversi siti, fra cui Travel365, a cui fanno riferimento diversi esperti del settore, il sito archeologico più visitato in assoluto ogni anno è la Grande Muraglia Cinese, con i suoi 10 milioni di visitatori. Le ragioni che eleggono il grande muro che protegge la Cina come uno dei siti più visitati al mondo sono molte. Innanzitutto, il popolo cinese è fra i più numerosi della Terra e ama visitare i propri monumenti storici. Inoltre la Grande Muraglia è fra i siti archeologici più grandi in assoluto, essendo lunga oltre 21.190 km. Tra l'altro, sembrerebbe che la sua funzione non fosse solo quella di proteggere i confini del vecchio impero cinese.

Al secondo posto troviamo il Colosseo, simbolo dell'italianità nel mondo. Con i suoi 6-9 milioni di visitatori anni, è anche il sito archeologico più visitato d'Italia e dell'intera Europa, rendendo Roma una delle città più visitate del mondo. A differenza della Grande Muraglia, il Colosseo si trova infatti in un'unica località, condizione che concentra anche gli introiti economici. Questo sito inoltre dista davvero poco dagli antichi Fori imperiali romani, che rappresentano l'altro parco archeologico presente in questa lista, occupando il terzo posto con 5 milioni di visitatori annuali.

Il quarto posto è invece occupato dall'esercito di terracotta del vecchio imperatore Quin, posto a vigilare l'ingresso della tomba del primo orgoglioso sovrano della Cina unificata.

Le piramidi di Giza vengono visitati da 4 milioni di persone ogni anno e si trovano al quinto posto dei siti archeologi più richiesti dai turisti. Le ragioni per cui non guidano questa lista e sono "meno gettonate" rispetto a quanto comunemente si pensi sono legate alle alte temperature e alle condizioni climatiche estreme che appartengono all'Egitto e che condizionano la scelta di molti esploratori. Le piramidi egiziane sono però uno dei siti più apprezzati dagli europei e in particolare dagli inglesi e dagli italiani, legati storicamente e sentimentalmente all'esplorazione delle vecchie tombe dei faraoni.

Al sesto posto dei siti archeologici più visitati al mondo, attualmente in crescita, abbiamo la cittadina di Pompei, protagonista di molteplici scoperte archeologiche negli ultimi tempi, con i suoi 3-4 milioni di visitatori annuali.

Le altre posizioni della top ten dei 10 siti archeologi più visitati al mondo comprende l'acropoli di Atene, la cittadina di Efeso in Turchia, le piramidi di Teotihuacan in Messico e la città di Hierapoli, sempre in Turchia, che hanno dai 3 ai 2 milioni di visitatori all'anno.

Scorrendo verso posizioni ancora più basse della classifica è possibile trovare anche il Vallo di Adriano in Scozia, Stonehenge, Tulum nella penisola dello Yucatan, Machu Pichu e Angkor Wat, in Cambogia. Questa classifica ovviamente non rispecchia l'importanza e il valore delle diverse culture, ma testimonia solo quali sono le mete più gettonate dai turisti internazionali, che sono in genere quelli che hanno anche maggiori soldi da spendere e tempo per viaggiare.