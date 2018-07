Scegliamo assieme il nome del rover europeo che andrà su Marte: ecco come inviare proposte

Non capita tutti i giorni che chiunque possa inviare una proposta per scegliere il nome di un rover che andrà su Marte. Ebbene, ora è possibile e vi spieghiamo come fare il tutto.

In particolare, stiamo parlando del rover dell'ESA (European Space Agency), che verrà inviato su Marte durante la missione ExoMars, che avverrà nel 2020. L'iniziativa è capitanata dall'astronauta Tim Peake dell'ESA, che ha anche trascorso un po' di tempo sulla Stazione Spaziale Internazionale.

L'obiettivo è quello di trovare un nome memorabile per il rover europeo, che dovrebbe atterrare sulla superficie marziana nel 2021. Per raccogliere le proposte in merito, Airbus, società che sta costruendo il rover, ha messo a disposizione una pagina sul suo sito ufficiale. Da qui potete inviare il nome prescelto, che dovrà chiaramente essere Everyeye (scherziamo ovviamente). L'Agenzia Spaziale del Regno Unito sta supervisionando il concorso e chiaramente utilizzerà un gruppo di esperti per esaminare le proposte e decidere il nome finale.

Il vincitore sarà inoltre premiato attraverso un tour dello stabilimento Airbus di Stevenage, a nord di Londra, dove il rover verrà assemblato e testato prima di essere lanciato nello spazio nel 2020. Insomma, un'iniziativa unica che farà felici molti appassionati, che potranno dare sfogo alla loro fantasia.