Scegliere un nuovo username su Discord? Tutto molto semplice

Abbiamo già spiegato su queste pagine perché gli utenti devono cambiare username su Discord in questo periodo (si tratta proprio di una modifica richiesta dalla piattaforma), ma adesso le cose si stanno facendo maggiormente concrete e vale dunque la pena tornare sull'argomento. Infatti, risulta ora di fatto possibile effettuare la scelta.

Non sono in pochi coloro che, in seguito alla classica settimana lavorativa, hanno avviato il client di Discord nel weekend legato al 17 giugno 2023, venendo accolti da un pop-up che invita ad aggiornare il nome utente. In questo contesto, viene inoltre ricordato che si sta passando dal "vecchio" sistema dei nomi utenti con suffisso (ad esempio, #0000) a un username nuovo e univoco.

Ciò che vi potrebbe dunque interessare, così da evitare che magari qualcuno prenda il vostro classico nome utente prima di voi, è premere su "Iniziamo". Dopodiché, potrete banalmente seguire i suggerimenti presenti a schermo per "mantenere" il precedente username (Discord infatti cercherà di impostare in automatico il nome utente di prima senza suffisso, nel caso in cui risulti disponibile).

Se il nome è già "occupato", potrete invece digitare un nuovo username univoco, così da ottenere indicazioni in merito al fatto che quest'ultimo sia libero o meno. Va detto per il resto che risulta eventualmente possibile scegliere un nome visualizzato diverso, mentre il precedente username con suffisso verrà "ricordato" mediante un apposito badge sul profilo (che si può anche eventualmente nascondere).

Insomma, la procedura guidata da seguire è estremamente semplice e non dovreste dunque aver alcun tipo di problema a impostare il tutto, ma risultava bene ricordare la questione perché chiaramente alcuni username potrebbero già essere stati presi (e potreste dunque volervi "affrettare" per il vostro). In ogni caso, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al portale ufficiale di Discord, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio della questione.