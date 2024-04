Scegliete un numero da 1 a 100 e lo indovineremo grazie alla scienza

No, nessun tipo di magia o stregoneria: quando a delle persone viene chiesto di scegliere un numero da 1 a 100, statisticamente viene scelto un numero più degli altri. Avete scelto? Continuate la lettura per vedere se anche questa volta la scienza ha indovinato.

Il numero in questione è il 37.

Quest'ultimo emerge sorprendentemente spesso come scelta popolare. Questo fenomeno, documentato nei file di gergo di Stanford e MIT, solleva curiosità e speculazioni su ciò che rende il 37 così speciale agli occhi di molti.

Una delle ragioni principali potrebbe essere la sua qualità di numero primo. I numeri primi sono considerati particolarmente 'casuali' e non si incontrano frequentemente nella vita quotidiana, il che potrebbe spingere le persone a vederli come scelte più genuine per un esercizio di casualità. Inoltre, il 37 vanta alcune proprietà matematiche che catturano l'interesse.

Ad esempio, è il valore mediano per il secondo fattore primo di un intero, una caratteristica che conferisce al numero una sorta di centralità matematica intrigante. La probabilità che il secondo fattore primo di un numero intero scelto a caso sia inferiore a 37 è circa 1/2, un dettaglio che potrebbe non essere immediatamente evidente, ma che aggiunge un livello di interesse.

Non meno importante è l'implicazione culturale e superstiziosa che alcuni attribuiscono al 37. Nel Buddhismo, per esempio, esiste un testo intitolato "37 Pratiche dei Bodhisattva", che elenca le tappe per lo sviluppo spirituale. Altre persone possono avere associazioni personali o superstizioni legate a questo numero, influenzando così la loro scelta in un contesto di selezione casuale.

