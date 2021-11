Sono stati scelti i futuri 'astronauti' interstellari, ma non sono esseri umani

Le future missioni spaziali con equipaggio umano sono emozionanti: sappiamo che prossimamente gli esseri umani raggiungeranno prima la Luna e poi Marte, diventando per la prima volta una razza multi-planetaria. Per diventare una razza interstellare ci vuole ancora moltissimo... anche se una creatura raggiugerà forse prima di noi questo obiettivo.

Secondo una nuova ricerca condotta da alcuni scienziati dell'Università della California, nel prossimo futuro potrebbero essere condotte missioni interstellari che avranno come equipaggio i tardigradi, almeno è questo quanto riportato sullo studio intitolato "The First Interstellar Astronauts Will Not Be Human" ("I primi astronauti interstellari non saranno umani").

Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più l'idea di utilizzare delle vele solari e dei laser per le future missioni interstellari (un progetto chiamato Breakthrough Starshot) che raggiungerebbero la stella più vicina a noi, Proxima Centauri, in un tempo "relativamente" breve. Lungo questo viaggio sarebbe sicuramente interessante condurre esperimenti biologici nello spazio mediante i tardigradi.

I tardigradi sono famosi per essere dei veri e propri supereroi del mondo animale, poiché resistono a temperature estreme, a radiazioni che ucciderebbero qualsiasi essere vivente e riescono a vivere perfino nel vuoto dello spazio. Insomma, sono sicuramente i candidati principali - insieme a germi e batteri - per testare gli effetti di un viaggio spaziale interstellare. Sapete, inoltre, che un viaggio interstellare potrebbe creare nuovi tipi di lingue sconosciute?

Ovviamente allo stato attuale ci sono una serie di problemi, soprattutto riguardanti la tecnologia laser che ci permetterà di raggiungere le stelle... ma è soltanto questione di tempo e, prima o poi, gli esseri umani riusciranno a raggiungere nuovi astri.