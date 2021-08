Una 'scena del crimine' alquanto bizzarra: coccodrillo viene ucciso da un elefante morto

I sopralluoghi sulla scena di un crimine sono importanti per capire lo svolgimento di un determinato evento finito in tragedia. Molte volte, però, le dinamiche di questi eventi sono difficili da decifrare, così com'è avvenuto in un safari nello Zambia nel South Luangwa: qui un coccodrillo è stato ucciso, schiacciato, dal cadavere di un elefante.

Sì, avete capito bene. Cos'è successo in realtà? Entrambe le parti sono state assassinate per mano di un predatore sconosciuto? O dopo un lungo combattimento entrambe le creature hanno incontrato la loro fine?

L'inquietante scena del crimine è stata scoperta da una guida di nome Andrew del Kafunta Safaris Hotel. La guida, dopo aver visto l'elefante morto, si è avvicinata per dare un'occhiata più da vicino... e si è subito accorto che sotto il pachiderma era presente anche un coccodrillo. Sicuramente qualcosa che non si vede tutti i giorni.

Le autorità del parco sono state chiamate per valutare la scena e determinare se ci fosse stato qualche "intervento umano" che avesse portato alla morte degli animali. L'elefante ha ancora le zanne; una prova che elimina la presenza degli umani da questa misteriosa scena del crimine. Allora, cos'è successo alle creature?

Le autorità del parco sospettano che l'elefante sia stato ferito e che il coccodrillo lo stesse seguendo. Tuttavia l'elefante è collassato mentre cercava di arrampicarsi sulla riva del fiume e, in questo frangente, ha schiacciato a morte il coccodrillo. "Tutto questo ha creato un pasto enorme e felice per dozzine di avvoltoi", ha dichiarato su Facebook Kafunta Safaris.

Insomma, un caso degno di Sherlock Holmes che sembra essere (apparentemente) risolto.