Scende il prezzo di Motorola Edge 20 lite e moto g200 su Amazon

Dopo avere trattato le offerte Amazon attive su periferiche da gaming Logitech, torniamo ancora una volta sul medesimo portale per dare una rapida occhiata alle promozioni ora valide su smartphone Motorola. I modelli disponibili non sono molti, eppure se ne trovano alcuni di particolarmente interessanti: eccoli di seguito.

Sconti Amazon su smartphone Motorola

motorola edge 20 lite (108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 352,64 Euro

(108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 352,64 Euro Motorola moto g200 (5G, fotocamera 108 MP, video 8K, batteria 5000 mAH, 8/128 GB, Display 6.8" FHD+ 144Hz, NFC, Dual SIM, Android 11), Blue [Esclusiva Amazon]: 509,90 Euro

Abbiamo citato solo questi due dispositivi mobili in quanto venduti e spediti da Amazon; ergo, è possibile trovare anche ulteriori modelli in vendita sul sito di e-commerce di Andy Jassy, con la differenza della vendita e spedizione da parte di negozi terzi.

La consegna avverrà senza costi aggiuntivi nel caso dei clienti Prime e sarà possibile optare per un metodo di pagamento a rate Tasso Zero tra Cofidis e il piano mensile di Amazon stessa. In assenza di una data definita di conclusione delle offerte, invitiamo i lettori interessati a procedere rapidamente con l’acquisto.

Al contempo, sempre sul negozio online nato a Seattle sono disponibili Amazon Echo e Fire TV Stick in sconto.