Scheda grafica difettosa? Bucarla con un trapano potrebbe risolvere il problema!

Tra i cavi per le schede video che si fondono, i problemi software e i difetti di fabbrica, non tutte le GPU sono destinate a durare per sempre. Prima o poi, anzi, è normale che le componenti si guastino o smettano di funzionare correttamente. Trapassarle da parte a parte con un trapano, però, potrebbe risolvere il problema... più o meno.

No, non siamo impazziti. Quello che vi riportiamo è invece il caso di una riparazione professionale di una scheda video trasformato in un video da KrisFix, redattore, riparatore e content creator del sito web tedesco GPUFix.de. Kris, infatti, spiega di aver riparato una scheda malfunzionante perforandone il PCB con due buchi.

La scheda grafica in questione è una MSI Radeon RX 6900 XT di tre anni fa o poco meno. La GPU era affetta da un raro problema, a causa del quale le ventole e i LED della scheda non funzionavano, causando così il surriscaldamento di quest'ultima durante le sessioni di gaming. Secondo Kris, questo comportamento è stato osservato da GPUFix solo su sei o sette schede video delle centinaia che ha ricevuto negli ultimi anni. Il riparatore spiega che il problema starebbe in una traccia rotta ta la GPU e un chip di memoria della scheda.

Questi "tracciati" si trovano all'interno del PCB della scheda, il che ne rende decisamente complessa la riparazione, specie considerando che un PCB moderno può arrivare a 15 strati o più. Per questo, anziché "riparare" la traccia distrutta, Kris ha deciso di limitarsi a ricostruirla da zero. Per questo, il riparatore ha perforato in due punte la Radeon RX 6900 XT che gli era stata sottoposta e poi ha saldato un piccolo cavo su un pin della memoria e l'estremità opposta su un pin della GPU.

In questo modo, Kris ha riparato la scheda grafica malfunzionante, che è tornata a funzionare alla perfezione. Ciò significa che anche voi dovreste provare a fare lo stesso, in caso di problemi alla vostra GPU? Assolutamente no, ovviamente. Data la complessità delle componenti, infatti, un buco in un punto sbagliato potrebbe far finire la scheda video dritta dritta nell'immondizia.