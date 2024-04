Scheda grafica Inno3D NVIDIA GeForce al MINIMO STORICO: meglio affrettarsi!

Inno3D NVIDIA GeForce RTX4080 appartiene alla nuova generazione di schede GeForce RTX 4000 di NVIDIA basate su architettura Ada Lovelace. Dimensioni 334 x 148 x 62 mm, mentre nella parte posteriore presentano tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1. Oggi su Amazon viene presentata con un prezzo al minimo storico, ovvero 963,02 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Proseguiamo con la disamina tecnica di questa scheda grafica. Tre ventole che, come è possibile apprezzare su altri modelli custom, girano in senso opposto: le due laterali in senso antiorario, quella centrale in senso orario.

Per quanto concerne l'illuminazione, si sottolinea il fatto che sia compatibile con le tecnologie Aura Sync, Mystic Light, RGB Fusion e Polychrome. Inoltre, la scheda grafica Inno3D NVIDIA GeForce Super ICHILL x3, 16 GB, 256 bit, GDDR6X (C408S3-166XX-187049H) prevede un bundle con holder per sostenere le schede video e un cavetto per il controllo dell'illuminazione programmabile tramite la motherboard.

La scheda si presenta con frequenze indicate dal produttore in 2205 / 2565 MHz per la GPU AD103. La Founders Edition si assesta su valori di 2205 / 2510 MHz.

Insomma, una straordinaria occasione su Amazon, ma bisogna affrettarsi perché sta andando a ruba!

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!