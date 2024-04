Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Spazio anche per la componentistica per PC tra le promozioni della giornata odierna di Amazon. Il colosso di Seattle infatti permette di portare a casa a prezzo ridotto una scheda grafica targata NVIDIA, che raggiunge il minimo storico.

La scheda grafica NVIDIA GeForce Dual RTX 4070 Super OC EVO 12GB è disponibile a 653,99 Euro, il 21% in meno rispetto al prezzo consigliato di 828,10 Euro, ma anche più basso rispetto al minimo storico di 689 Euro raggiunto di recente. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì se si effettua l’ordine entro 15 ore e 6 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

