Questa è la scheda grafica più utilizzata dai PC gamer su Steam: non è RTX

Ogni mese Steam conduce un sondaggio tramite il client PC con lo scopo di stilare statistiche sulla tendenza dei PC gamer. L'ultima indagine da noi trattata vedeva Windows 11 sempre più usato per giocare; l’aggiornamento più recente dell’indagine, invece, evidenzia che c’è una nuova GPU NVIDIA in vetta alla classifica delle schede più usate.

I risultati del sondaggio hardware di novembre 2022 sono molto chiari: la prima scheda grafica RTX 30 si trova al quarto posto e non è nemmeno tra le più performanti, trattandosi della RTX 3060 Laptop. Il primo modello concepito per piattaforme desktop si posiziona al sesto posto ed è la RTX 3060, peraltro in calo del 2,06% rispetto al mese di ottobre.

La Top 3 si compone invece, in ordine, di GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1060 e GeForce RTX 2060: la regina della classifica GTX 1060 è stata quindi spodestata dalla GPU Turing più lenta senza supporto RTX, addirittura meno potente rispetto alla iconica 1060. La quota di mercato della GeForce GTX 1650 è per l’esattezza del 6,27%, in aumento dello 0,66%; al contrario, le altre due schede video sono in calo rispettivamente dell’1,85% e dell’1,46%.

Questa classifica dimostra che le serie XX50 e XX60 sono ancora la scelta più popolare tra i giocatori di Steam, complici i prezzi di mercato più bassi. Con la crisi dei chip che si fa sentire sempre meno e i miner di criptovalute disinteressati all’acquisto in blocco di schede video, però, chissà se in futuro vedremo una scalata da parte delle serie RTX 30 e RTX 40. Al contempo, sarà interessante monitorare l’eventuale crescita dello share per le nuove GPU AMD e Intel, oggi ancora posizionate piuttosto indietro nella classifica generale globale.

Tornando però a parlare di NVIDIA, proprio oggi la società ha lanciato tante offerte di Natale su schede video e PC.