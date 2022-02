La GPU più 'low-end' di sempre, NVIDIA GeForce GT 1010, compare in Cina

Mentre già si parla dei record delle GPU GeForce RTX Serie 40 di NVIDIA, la dura realtà dei fatti è che la crisi dei chip sta rendendo impossibile trovare una scheda grafica di buona qualità sul mercato, spingendo molti utenti ad abbassare le proprie richieste in termini di hardware e ad accontentarsi di schede entry level.

La spenta alle GPU entry level dipende anche dai loro costi relativamente continui al netto degli aumenti dei prezzi delle schede video "mainstream", che ultimamente sono arrivate a costare più del 200% in più del prezzo consigliato dai produttori. Tuttavia, mai ci saremmo aspettati di vedere su uno shop online una scheda grafica NVIDIA GeForce GT 1010, basata su una GPU GP108, a sua volta messa sul mercato nel 2018 come soluzione a basso prezzo per notebook e desktop da ufficio.

La scheda grafica è stata pubblicata online sul sito web di Taobao, uno shop cinese, mentre una sua fotografia è stata pubblicata dall'utente Zed Wang su Twitter. Potete trovare l'immagine in calce. La GPU è brandizzata LeadTek, un'azienda specializzata nella produzione di GPU a bassissimo costo per laptop e PC assemblati entry-level, e pare che la scheda messa in vendita fosse pensata per alcuni PC budget di Lenovo.

In altre parole, la NVIDIA GeForce GT 1010 non è una scheda destinata alla vendita come pezzo singolo, ma a causa della grave scarsità di GPU che interessa il mercato è comunque comparsa su Taobao per il costo di 70 Dollari. Rimane comunque altamente improbabile che la scheda sia destinata al successo, dal momento che le performance della GPU sono davvero pessime.

Infatti, a confronto con una RTX 2060, che su 3DMark Time Spy Extreme fa registrare tra i 2800 e i 2900 punti, la GeForce GT 1010 arriva a "ben" 153 punti, come ci si potrebbe aspettare da una scheda pensata per computer preassemblati da uffici e non pensata per il gaming.