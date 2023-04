Scheda madre top o economica? La prova su Ryzen 7 7800X3D nel gaming

Il definitivo lancio del Ryzen 7 7800X3D è stato accolto calorosamente, soprattutto in virtù delle ottime performance del suo predecessore Ryzen 7 5800X3D nel gaming: ma se la supremazia in-game della tecnologia 3D V-Cache è indiscutibile, quanto "pesa" la scheda madre?

Nelle prove sul campo, in effetti, difficilmente capita di trovare processori ad alte prestazioni associati a chipset entry level. Animato dalla curiosità, lo youtuber minteger aveva proprio voglia di dimostrarlo con il Ryzen 7 7800X3D.

Per la prova è stata scelta una scheda madre dotata di chipset A620 (con supporto a CPU con TDP superiore a 65W), in tandem con il processore next gen di AMD e RAM DDR5-6000 (anche il chipset entry level di AMD supporta la tecnologia EXPO per l'overclock delle RAM).

Il sistema è stato poi paragonato al medesimo hardware equipaggiato però su scheda madre X670.

La differenza più evidente riguarda le frequenze raggiunte che, nel caso della piccola A620, si fermano a 4.4-4.6 GHz. Con la X670, invece, lo youtuber è stato capace di arrivare a 4.8-4.9 GHz.

Sul piano energetico, durante un ciclo di benchmark, questo si è tradotto in picchi molto diversi e sulla scheda madre entry level la CPU ha raggiunto un massimo di 81W, mentre sulla X670 ha potuto toccare anche i 95W.

Questo quadro non può fare altro che tradursi anche in una disparità di performance e infatti sulla A620 il sistema produce prestazioni inferiori del 5% in benchmark e del 3% in-game.

Insomma, non si tratta affatto di margine tale da poter giustificare una differenza di prezzo di svariate centinaia di euro, ma come giustamente osservano i ragazzi di Videocardz, l'approccio migliore potrebbe essere quello di fermarsi a metà strada, con una B650 che potrebbe giustificare il suo prezzo in virtù di componentistica migliore (soprattutto VRM, ma dipende anche e soprattutto dalla customizzazione) e I/O maggiori rispetto a una A620.



In attesa di mettere alla prova il Ryzen 7 7800X3D, se volete sapere la nostra sulla tecnologia di stacking 3D, ecco la recensione del Ryzen 7 5800X3D.