Ecco la scheda video più lenta del 2022: arriva dalla Cina e si fa battere dalle integrate

Il lancio della scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1630 è stato accolto con numerose critiche da parte del pubblico internazionale, dato che si tratterebbe della GPU più lenta del 2022. Attenzione però al mercato cinese, dove in queste ore ha fatto il suo debutto la Glenfly Arise GT10C0, più lenta delle integrate e di una GTX 1050!

Questa scheda video è stata svelata lo scorso giugno dal produttore Zhaoxin ma solo in queste ore ha visto la pubblicazione delle sue specifiche tecniche ufficiali complete…e potrebbero deludere buona parte degli appassionati.

La Glenfly Arise GT10C0 si basa su una GPU prodotta su nodo a 28 nanometri e caratterizzata dalla velocità di clock di 500 MHz, è disponibile in versioni da 2 e 4 GB ma non con la memoria standard GDDR, bensì con la DRAM DDR4 tradizionale con clock a 1,2 GHz. Il bus è a 64 bit per la variante da 2 GB e a 128 bit per la variante da 4 GB.

Con il suo form factor particolarmente compatto, la scheda video arriva a fino a 1,5 TFLOP di potenza di elaborazione FP32: si parla del 24% in meno rispetto alla NVIDIA GeForce GTX 1050 di sei anni fa e del 26% in più rispetto alla GT 1030. Basta considerare che le ultime Radeon 680M integrate sulle APU Ryzen 6000 offrono più del doppio dei TFLOP per comprendere il livello di questo modello firmato Zhaoxin.

La scheda grafica viene fornita con supporto per DirectX 11, OpenGL 4.5 e OpenCL 1.2, e offre capacità di decodifica e codifica HEVC / H.264. Inoltre, è supportata da Windows, Ubuntu e un elenco di sistemi operativi cinesi, mentre può essere eseguita su piattaforme Intel e AMD.

Ovviamente non si tratta di un prodotto progettato per competere con le soluzioni di ultima generazione, bensì di una scheda video che mira a sostituire le soluzioni entry-level di Intel, NVIDIA e AMD tra uffici e scuole proponendosi a un prezzo ridotto sul mercato domestico, dove viene prodotto.

Peraltro, proprio in Cina si sta assistendo a un crollo importante dei prezzi per le schede video.