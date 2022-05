Scheda video RTX 3050 in offerta da Mediaworld, si avvicina a 500 Euro

Dopo avere scovato all’interno del volantino Sottocosto di Mediaworld alcune ottime offerte su TV e soundbar di fascia alta, torniamo presso la medesima catena di distribuzione per segnalarvi una scheda grafica GeForce RTX 3050 in offerta a quasi 500 Euro, personalizzata dal partner commerciale PNY.

Per essere precisi, stiamo parlando della scheda video PNY GeForce RTX 3050 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Dual Fan Edition, caratterizzata da un design minimal a doppia ventola e RGB sulla classica scritta “GeForce RTX”. La GPU rimane la GeForce RTX 3050 con 8 GB di memoria video GDDR6 e frequenza pari a minimo 1552 MHz e massimo 1777 MHz.

Trattandosi di una novità nel catalogo della azienda, lo sconto proposto ai consumatori non è particolarmente elevato: al posto di 579 Euro, Mediaworld propone tale PNY GeForce RTX 3050 a 514 Euro con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 25,70 Euro al mese. La spedizione al proprio domicilio costa 4,99 Euro ma, in alternativa, potrete effettuare il ritiro in negozio gratuitamente quando desiderate.

Come capirete non si tratta di una occasione eccellente, ma pur sempre degna di nota in quanto la ricerca di schede grafiche di ultima generazione come questa non è sempre così semplice. Proprio alla luce della sua attuale disponibilità, si consiglia di prestare attenzione al possibile esaurimento scorte nel corso dei prossimi giorni.

