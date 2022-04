Scheda video RTX 3080 Ti al centro di uno sconto di ben 782 euro da MediaWorld

Dopo aver trattato un'offerta di MediaWorld relativa a una stampante multifunzione laser di HP, la ben nota catena ha lanciato un'altra promozione che può risultare interessante da approfondire. Più precisamente, c'è uno sconto importante su una scheda video RTX 3080 Ti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la scheda video MSI GeForce RTX 3080 Ti con 12GB di memoria dedicata GDDR6X viene adesso venduta a un costo pari a 1.494 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che in precedenza il prezzo della GPU ammontava a 2.276 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio di 782 euro.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una scheda video di questo tipo e non vuole più attendere. Attenzione però al fatto che chiaramente l'offerta è valida fino a esaurimento scorte e potrebbe terminare da un momento all'altro, visto che altri sconti simili in passato sono terminati essenzialmente in "un lampo".

Tra l'altro, la promozione può risultare intrigante anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a partire da 1.604,36 euro, mentre non siamo riusciti a trovare questa specifica scheda video sul portale ufficiale di Unieuro.