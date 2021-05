Che scheda video serve per giocare in 4K? Guida all'acquisto

I contenuti in risoluzione 4K stanno diventando sempre più comunemente diffusi sul mercato: YouTube, Netflix e Amazon Prime tra tanti offrono film, serie TV e video di content creator con tale livello di dettagli, ma anche i videogiochi ormai si stanno adeguando a questo standard. Il problema è uno: che scheda video serve per supportarlo?

La domanda è piuttosto semplice da rispondere, ma richiede prima la verifica di alcuni “requisiti minimi” da soddisfare: innanzitutto serve una scheda madre che possa supportare la scheda grafica d’interesse, grazie soprattutto alla presenza di una porta HDMI 2.0/2.1 o DisplayPort 1.4 che garantisca prestazioni elevate nella comunicazione tra GPU e monitor. A tal proposito, ovviamente non deve mancare anche uno schermo che supporti la risoluzione 4K.

Risolti tutti questi punti chiave, ora bisogna stabilire quali schede video possono soddisfare le nostre esigenze. In generale, tutti i modelli di fascia alta o medio-alta oggi garantiscono il supporto della risoluzione 3840 x 2160 pixel a frame rate elevati (almeno sui 60 FPS) anche con videogiochi particolarmente esigenti, a partire dalla più economica NVIDIA GeForce 1080 Ti. Se il budget è elevato, allora ci si può spostare verso le nuove serie RTX 2070, RTX 2080 o RTX 3080 e RTX 3090. Passando al mondo AMD, invece, modelli come Radeon RX Vega 64, RX 5700 XT o gli ultimi flagship RX 6800 XT fanno allo stesso modo un ottimo lavoro.

Di seguito riporteremo una lista dei modelli d’esempio con link per l’acquisto ma, se ci avete seguito nel corso degli ultimi mesi, saprete benissimo che la disponibilità dei pezzi è estremamente bassa e aggiudicarsi una scheda video anche di 2-3 anni fa è solo questione di fortuna.

Non si consiglia di scendere al di sotto di questi modelli che, alla fine, fanno da “frontiera” tra il 4K con FPS elevati e il gioco in 4K con frame rate bassi. Del resto, con i giusti compromessi anche una scheda video RTX 580 o la più recente RTX 3060 (come, per esempio, il modello ROG Strix RTX 3060 da noi recensito)supportano tale risoluzione, ma senza andare oltre i 40fps.