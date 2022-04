Altro che schede grafiche introvabili: nel 2021 ne sono state vendute 50 milioni

Mentre il mercato delle schede video inizia a riprendersi e torna ai valori pre-pandemici, sembra essere giunto il momento di una retrospettiva sul suo andamento nello scorso anno. Che il 2021 sia stato uno degli anni più difficili di sempre per l'elettronica è indubbio, ma i dati sembrano dipingere una situazione molto più rosea del previsto.

In particolare, una ricerca di Graphic Speak riporta che il mercato delle GPU ha raggiunto un fatturato complessivo di 50 miliardi di Dollari, sommando tra loro NVIDIA, AMD, Intel e i loro partner, con un numero di schede video prodotte pari a ben 50 milioni. A conti fatti, ciò significa che le scorte sono aumentate del 30% rispetto all'anno precedente, anche se va considerato che anche il 2020 è stato un anno di crisi degli approvvigionamenti per il mercato dell'elettronica.

La situazione dunque è quella di un mercato in cui ricavi e unità sul mercato aumentano ma, paradossalmente, la loro disponibilità è ridotta ai minimi storici, o quantomeno lo è stata per buona parte del 2021. Si tratta di una discrasia piuttosto evidente tra i crudi dati e la realtà dei fatti, che secondo Tom's Hardware dipende dal fatto che l'analisi di Graphic Speak non prende in considerazione il numero di GPU vendute per il mining e quello delle schede utilizzate per gli utilizzi più "casalinghi".

In altre parole, i dati sembrano suggerire un vero e proprio prosciugamento del mercato delle GPU da parte di scalper e miner, con questi ultimi che ormai comporrebbero la fetta nettamente più ampia degli acquirenti delle schede grafiche, lasciando solo le briciole agli utenti del settore gaming e ai creativi.

Il confronto con il 2020 è comunque emblematico: il numero di GPU vendute è aumentato del 29,5%, passando da 42 milioni a più di 50 milioni, con un ricavo complessivo di ben 51,8 miliardi Dollari. Fatti i dovuti calcoli, emerge che il prezzo medio di una scheda grafica supera i 1.000 Dollari, una cifra che pochi gamer, anche tra chi è interessato ad un PC di fascia alta, sono disposti a spendere.