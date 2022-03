Schede grafiche: i prezzi si abbassano ancora, persino tra gli scalper

Dopo che i prezzi delle GPU sono costantemente scesi negli ultimi tre mesi, con un calo percentuale dei prezzi del 25% rispetto all'inizio dell'anno, arrivano nuovi dati che sembrano confermare che anche a marzo il mercato delle schede video è migliorato sia in termini di prezzi che di disponibilità dei prodotti.

Gli ultimi dati in merito arrivano da un video-report di HardwareUnboxed, che si rifà al mercato americano ed a rivenditori come Newegg ed Ebay. A quanto pare, la disponibilità delle GPU è in aumento negli Stati Uniti e negli altri mercati americani, al punto che, al momento, Newegg riporta che tutte le schede in commercio sono "in stock" presso i magazzini dell'azienda.

Si tratta di un dato estremamente positivo, che fa eco alla ripresa del mercato europeo delle GPU quasi del tutto completata già a metà febbraio. La maggiore disponibilità starebbe anche causando una diminuzione dei prezzi delle schede grafiche in tutto il mondo, grazie anche ad alcune mosse commerciali di NVIDIA, che sembra aver ridotto i prezzi delle proprio schede per i partner commerciali.

Al momento, comunque, i prezzi di vendita delle GPU non sono pari al MSRP, ma il report di HardwareUnboxed spiega che l'avvicinamento tra i due valori è ormai da mesi sempre maggiore: per esempio, le schede video di fascia bassa e i device entry-level sono al di sopra del prezzo consigliato del 20%, mentre le schede di fascia medio-alta, come le Radeon RX 6000 e le NVIDIA RTX di Serie 30 si trovano rispettivamente al 38% e al 50% in più del MSRP su Newegg.

Insomma, i prezzi sembrano stare lentamente tornando alla normalità, mentre le scorte di schede video sembrano essere ormai giunte ai livelli pre-pandemici. Infine, anche i prezzi degli "scalper" di Ebay si sono abbassati, riflettendo quelli dei principali store online.