Schede grafiche, prezzi ancora in calo: Radeon e GeForce scendono al nuovo minimo

🔥 GPU Retail Sales Week 30



AMD: 1345 units sold, 39.39% (✅+0.9%), ASP: 501.43

Nvidia: 2070, 60.61%, ASP: 679.39



AMD Revenue (Euro): 674428.25, 32.41%

NVIDIA Revenue: 1406334.6, 67.59%



