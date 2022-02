Schede grafiche: prezzi e scorte finalmente migliorano, soprattutto in Europa

Mentre poche ore fa un centro di analisi di mercato parlava di un aumento del 600% del prezzo dei chip in caso di guerra tra Ucraina e Russia, oggi è un altro report a confermare che, a meno di enormi scossoni geopolitici, la disponibilità e il prezzo delle GPU miglioreranno molto nel corso del 2022.

Il report arriva da 3DCenter, che si occupa di verificare costantemente i prezzi e le scorte di schede grafiche in tutto il mondo. Se le previsioni a lungo termine del report sono rosee, decisamente meno incoraggiante è la situazione attuale, poiché le GPU di AMD e NVIDIA sono ancora vendute a prezzi molto più alti del MSRP, ovvero del prezzo consigliato dal produttore.

In cifre, le GPU AMD costano il 45% in più del MSRP, mentre quelle NVIDIA superano il MSRP del 57%. Nonostante i dati siano tutto fuorché positivi, va anche detto che il prezzo delle GPU è calato nel corso delle ultime settimane, poiché a gennaio le schede grafiche AMD erano venduta al 63% in più del MSRP, mentre quelle della rivale si trovavano sul mercato addirittura al 77% in più del prezzo consigliato dal produttore.

Ricordiamo comunque che quelli di 3DCenter sono dati medi, poiché qualche mese fa abbiamo visto casi di GPU ad un prezzo doppio del MSRP, duplicando il proprio prezzo rispetto a quello consigliato dai produttori, mentre al contempo ci sono state, specie nel campo delle schede di fascia bassa, delle componenti che si sono mantenute più prossime al prezzo consigliato dal produttore nonostante la generalizzata crisi di prezzi e disponibilità.

La previsione di 3DCenter, inoltre, conferma i precedenti report sul miglioramento delle scorte di GPU e stabiliscono che la situazione attuale è la migliore da inizio 2021, segnalando anche un continuo miglioramento della disponibilità delle GPU. Fortunatamente, pare che in Europa le scorte siano particolarmente elevate, al punto che secondo 3DCenter quasi tutti i rivenditori specializzati hanno degli stock di schede grafiche in buona quantità. Resta solo da capire se (e quando) questi rivenditori decideranno di ridurre nuovamente i prezzi delle schede che hanno in magazzino.