Schede grafiche RTX 30 e 40 in sconto su Amazon per il Black Friday

Continuano le offerte del Black Friday 2023, e continuiamo a spulciare quelli che sono gli sconti più interessanti proposti dal colosso di Seattle sui prodotti tech. In questa news ci soffermiamo sulle schede grafiche.

Coome mostriamo poco sotto, infatti, Amazon permette di acquistare a prezzi ridotti tantissimi modelli di schede grafiche custom della serie RTX 20, 30 e 40.

Di seguito i dettagli:

Evga Geforce Rtx 2060 Sc Gaming , 6Gb Gddr6, Ventilatore Hdb , 06G-P4-2062-Kr, Nero, ‎18.98 x 4.45 x 11.12 cm, 880 grammi: 206,63 Euro

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC Scheda video Gaming - 8GB GDDR6X, 1807 MHz, PCI Express Gen 4 x 8, 128-bit, 1x DP v 1.4a, HDMI 2.1 (Supporta 4K): 230,80 Euro

ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6 128-bit 18 Gbps PCIE 4.0, GPU Tweak III, TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING: 469,99 euro

MSI GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC , Scheda Video Gaming - Memoria 8GB GDDR6 ( 18Gbps/128-bit), PCI Express® Gen 4 x 16, DisplayPort x 3 (v1.4a), Torx Fan 4.0, HDMI 2.1a, Zero Frozr: 433,50 Euro

GIGABYTE GeForce RTX 4070 TI GAMING OC 12GB Scheda grafica - 12GB DDRX6 21Gbps 192bit, PCI-E 4.0, Core 2565Mhz, RGB, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, GV-N407TGAMING OC-12GD: 975,99 Euro

ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 V2 OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6 128-bit 14 Gbps PCIE 4.0, GPU Tweak III, DUAL-RTX3050-O8G-V2: 244,99 Euro

ZOTAC GAMING GeForce RTX4070 Twin Edge 12GB: 624,99 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon sui modelli più costosi consente anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.