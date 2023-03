Schede grafiche RTX Serie 30 in sconto su Amazon per le offerte di Primavera

La GeForce Week di NVIDIA continua e questa settimana si sposta su Amazon, in occasione delle offerte di primavera. Il colosso di Seattle in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti sulle GPU RTX Serie 30, che possono essere acquistate a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito i dettagli:

Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (rev. 2.0) da 8 GB GDDR6: 560,99 Euro (599,99 Euro)

(rev. 2.0) da 8 GB GDDR6: 560,99 Euro (599,99 Euro) MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X da 8 GB: 309,99 Euro (411,30 Euro)

da 8 GB: 309,99 Euro (411,30 Euro) ZOTAC GEFORCE RTX 3060 Twin Edge da 12 GB GDDR6: 344,99 Euro (366,02 Euro)

da 12 GB GDDR6: 344,99 Euro (366,02 Euro) ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition : 484,90 Euro (503,42 Euro)

: 484,90 Euro (503,42 Euro) ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition da 12 GB GDDR6: 369,89 Euro (532,50 Euro)

Le offerte di primavera Amazon termineranno domani 29 Marzo 2023, ed abbracciano praticamente tutte le categorie di prodotti presenti nel catalogo.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno o più prodotti.

Tra gli sconti più interessanti delle offerte di primavere segnaliamo anche l'offerta sul TV LG OLED 2022 su cui è possibile risparmiare 600 Euro rispetto al prezzo di listino di 2799 Euro di listino.