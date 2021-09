Schede madri Asus Z690: spuntano online alcune caratteristiche tecniche!

L'esperto di hardware PC Komachi Ensaki ha scoperto l'esistenza di alcuni documenti della Eurasian Economic Commission che mostrano le specifiche tecniche delle schede madri Z690 di Asus, emerse online per la prima volta lo scorso maggio grazie a un leak sulle nuove CPU e motherboard Maximus XIV.

Dai documenti emerge che i modelli in sviluppo sono ben 16, ma quasi certamente alcuni non arriveranno mai sugli scaffali dei negozi e si fermeranno alla fase di prototipo. Piuttosto interessante è che alcune motherboard Asus Z690 avranno il supporto per RAM DDR5, mentre altre si limiteranno alla tecnologia DDR4. Questa scelta dipende da questioni di prezzo, poiché quello delle RAM DDR5 è attualmente molto elevato, e probabilmente spingerà verso l'alto anche il costo delle schede madri che le supportano. Nonostante ciò, un recente studio ha stabilito che entro il 2023 le RAM DDR5 domineranno il mercato, quindi le nuove componenti Asus potrebbero rivelarsi un ottimo acquisto in prospettiva futura.

I documenti poi confermano quanto già emerso negli scorsi mesi, ovvero che le schede madri di Asus supporteranno le CPU Alder Lake di Intel. Vengono anche riportate alcune novità rispetto agli scorsi anni nella nomenclatura delle componenti: a quanto pare, l'azienda di Taipei opterà per nomi più semplici, composti dal modello della scheda madre e da termini come "Gaming", "Creator", "Extreme" e "Hero" per indicare gli utenti a cui i prodotti sono destinati.