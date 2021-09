Schede madri e GPU, manca il rame: aumento dei prezzi all'orizzonte?

Piove sul bagnato per il comparto delle schede madri e GPU. Secondo un nuovo rapporto del DigiTimes, i costi di produzione per le schede madri e schede grafiche sono in aumento a causa della carenza di fogli di rame, e non sono escluse possibili ripercussioni anche sul prezzo finale.

Un calcolo effettuato da Tom's Hardware stima che l'impatto di tale carenza potrebbe farsi sentire maggiormente sulle GPU e CPU di fascia bassa, mentre su quelle premium potrebbe essere minore a causa dei prezzi già di per se elevati.

Il prezzo del rame è passato dai 7.755 Dollari per tonnellata di Dicembre 2020 a 9.262 Dollari per tonnellata dello scorso 28 Settembre. Ciò si traduce in un incremento del costo per ogni foglio di rame del 35%: di conseguenza, il prezzo dei laminati rivestiti di rame (utilizzati per realizzare PCB) e potrebbero provocare un effetto a cascata.

Secondo Tom's, ciò influirà sui costi finali di tutti i tipi di elettronica, ma PC, schede madri e schede grafiche potrebbero essere maggiormente impattate in quanto tendono ad utilizzare PCB di grandi dimensioni con numero più elevato di strati.

Nel rapporto, che fa anche degli esempi e calcoli (potete leggerlo attraverso il link presente in calce), si legge che l'aumento del prezzo delle componenti potrebbe essere del 10% nella fascia entry-level, in quanto non vengono vendute con margini elevati. Lo stesso potrebbe valere anche per l'elettronica che utilizza PCB relativamente complessi e componenti economici (come i PC entry-level).

Le dichiarazioni arrivano dopo le previsioni di AMD sulla crisi dei semiconduttori, che secondo la CEO dovrebbe terminare nella seconda metà del 2022. Un rapporto emerso in rete di recente ha anche mostrato come la produzione di chip non sia mai stata così lenta.