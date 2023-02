Schede Madri, vendite in forte calo nel 2022: qual è il motivo?

Se il rischio shortage a causa di ChatGPT è solo un'ipotesi, c'è un segmento nel mercato dell'hardware che in effetti non se la sta passando tanto bene; tuttavia, non si parla di domanda ma di offerta. Le vendite di schede madri sono in calo, ma perché?

Stando ai dati raccolti da DigiTimes, le spedizioni in milioni di unità si sono drasticamente ridotte tra il 2021 e il 2022, con una forte contrazione per AsRock, seguita da MSI, Asus e in ultimo Gigabyte.

Ad accusare maggiormente il colpo è proprio AsRock, che passa da 6 a 2,7 milioni di unità spedite.

Un dato sorprendente, soprattutto in generale, poiché proprio nell'ultimo anno le novità in tal senso non sono state affatto marginali.

È stato l'anno della seconda generazione ibrida di Intel, per esempio, che ha migliorato il suo approccio a doppio cluster con Raptor Lake, ma è stato soprattutto il turno della grande risposta di AMD, che ha inaugurato la sua piattaforma nuova di zecca con socket AM5 e, finalmente, il cambio di interfaccia da PGA a LGA per ospitare i processori con architettura Zen4.

Non è del tutto chiaro quali siano le cause, ma il dato di fatto è che la richiesta sia stata minore anno per anno. La nostra ipotesi è che, nel caso di Intel, a pesare sia stata la retrocompatibilità dei nuovi processori con la piattaforma Intel 600 dello scorso anno. Per AMD, invece, a parlare sono i numeri delle vendite dei Ryzen 7000, non del tutto entusiasmanti e che confermano un'accoglienza piuttosto tiepida in attesa dell'arrivo dei processori con tecnologia 3D V-Cache.