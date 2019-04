Schede di memoria Lexar e Echo Stereo System in offerta su Amazon

Spesso su queste pagine abbiamo riportato sconti molto convenienti proposti da Amazon sul proprio sito web. Quest'oggi, il colosso di Jeff Bezos propone una scheda di memoria Lexar al prezzo più basso di sempre.

Si tratta della SDMI64GCE1000AAMZN, scheda di memoria microSD da 64 gigabyte con adattatore da microSD ad SD, con velocità di lettura fino a 150 Mb/s e scrittura fino a 60 Mb/s, che viene proposta a 34,34 Euro, il prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto, che beneficia anche di tutti i vantaggi previsti dall'abbonamento Prime, con spedizione in due giorni gratuita.

E' disponibile, a prezzo significativamente più elevato, la scheda professional Lexar da 256 gigabye di classe UHS-I, con velocità di lettura fino 95 Mb/s. Il prezzo proposto è di 79,99 Euro.

Infine, segnaliamo anche lo sconto sull'Amazon Echo Stereo System, un pacchetto da 249,97 Euro (rispetto ai 329,97 Euro) contenente un Amazon Echo Sub + due Echo di seconda generazione, che consentono di creare un sistema audio completo basato interamente sull'intelligenza artificiale di Alexa.

Come sempre, non abbiamo molte indicazioni sulla scadenza delle offerte, ecco perchè come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti presenti nella news.

Fateci sapere se avete intenzione se c'è qualcosa di vostro interesse o meno.