Schede Video giù di quasi il 40%: quando si riprenderà il mercato?

Nel grande giorno del lancio di NVIDIA RTX Video Super Resolution, arrivano anche novità di tipo "numerico" per il mercato delle schede video, scostandoci da un singolo brand per dare un'occhiata alle performance di vendita generali dei tre principali player del settore.

Parliamo naturalmente di Intel, NVIDIA e AMD, che rappresentano la principale copertura hardware quando si parla di schede video e adattatori grafici. Senza troppe sorprese, anno per anno le spedizioni hanno fatto registrare un corposo calo, pari al 38% tra il 2021 e il 2022 (secondo i dati di Jon Peddie Research).

In effetti, il 2022 è stato un anno di forte flessione dopo il boom causato dalla pandemia, che ha innescato una corsa all'informatizzazione piuttosto spinta e non solo nel segmento professionale.

La fetta più importante del mercato la occupa naturalmente Intel, che conta dalla sua anche le vendite di processori grafici integrati. Sebbene anche AMD negli ultimi anni abbia virato verso una struttura simile, soprattutto nel segmento laptop, ancora il divario resta molto largo e curiosamente in aumento.

Siamo passati da una predominanza di Intel al 62% nel Q4 2021 al 71% nel medesimo periodo dell'anno successivo. I dati per AMD parlano di un passaggio dal 19% al 17%, mentre è stata NVIDIA ad accusare il colpo maggiore, passando dal 18% al 12%.

Guardando al mercato delle schede video discrete, invece, la situazione si ribalta completamente, con NVIDIA che passa dal 78% all'82%, mentre Intel, che si è affacciata relativamente da poco a questo mondo, è passata dal 5% al 9%, portando AMD a un ridimensionamento nel mercato dal 18% al 9%.

Questi numeri, tuttavia, riflettono esclusivamente la distribuzione dei tre produttori sul mercato in rapporto tra loro in percentuale. Se guardiamo i numeri reali, infatti, il calo in termini di spedizioni c'è stato indipendentemente dalla posizione dell'uno o dell'altro brand, con un calo da 103 a 64 milioni di unità spedite per il mercato generale e da 26 a 13 milioni per il segmento delle GPU discrete.