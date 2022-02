Schede video AMD RDNA2 tornano a prezzi più accessibili, ma non sono quelle che sperate

Gli ultimi segnali positivi per il mercato delle schede video in Europa sono indicatori di una situazione in fase di risanamento, ma la realtà dei fatti vede ancora troppi utenti alla ricerca di GPU di ultima generazione. A quanto pare ce ne sono alcune che stanno godendo di cali di prezzo enormi, ma non sono i modelli sperati dal pubblico.

Come ripreso da VideoCardz, infatti, a beneficiare di prezzi veramente più bassi rispetto agli ultimi mesi è la scheda video GPRO X080 di casa Sapphire dotata di GPU NAVI 22 con architettura RDNA2 targata AMD e 10 GB di memoria GDDR6, non pensata per il gaming, bensì per il mining di criptovalute. Si tratta di una scheda con 2304 Stream Processor, interfaccia a 160 bit e capace di arrivare a 38 MH/s a 165W nel mining ETH.

Osservando i dati raccolti dal portale europeo Geizhals, il quale si occupa dell’aggregazione dei prezzi medi del mercato del Vecchio Continente, si nota infatti che la Sapphire GPRO X080 è scesa in un mese da 1.240 Euro a 765 Euro, ovvero il 38% in meno. Si tratta comunque di 15 Euro in più rispetto al prezzo di lancio consigliato, ma è pur sempre un calo importante.

La speranza ora è che si possa vedere un calo analogo per quanto concerne il segmento di GPU da gaming, ma sembra ancora piuttosto lontano considerati i continui problemi nella catena di approvvigionamento dovuti dalla pandemia ancora in corso.

Rimanendo sempre nell’ambito delle GPU, NVIDIA potrebbe essere al lavoro su una nuova RTX 3050 più efficiente.